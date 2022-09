C'è anche Michael Keaton tra i vincitori

‘Succession’ ha vinto l’Emmy Award come miglior serie drammatica. La produzione Hbo sulla famiglia Roy, a capo della Waystar-Royco, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento nella notte dei premi dedicati alle produzioni televisive.

La serie Squid Game, del regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk, prodotta da Netflix si è aggiudicata l’Emmy Award per la miglior regia di serie drammatica. Il protagonista Lee Jung-jae è il miglior attore. A Matthew Macfadyen il premio come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

La serie Ted Lasso, di Apple Tv, si è aggiudicata l’Emmy Award per la miglior serie comica. Hanno vinto anche come miglior attore protagonista Jason Sudeikis, e come attore non protagonista Brett Goldstein.

C’è anche Michael Keaton tra i vincitori della notte degli Emmy Award, come miglior attore protagonista di una miniserie per Dopesick. Il premio per la miglior miniserie va a ‘The White Lotus’, mentre la miglior attrice di serie drammatica è Zendaya per l’interpretazione in ‘Euphoria’ e la migliore per una serie comica è Jean Smart (Hacks). Ad Amanda Seyfried il premio miglior protagonista di miniserie per ‘The dropout’.

