Caduta in casa, sarà operata lunedì

Gina Lollobrigida è in ospedale a seguito di una caduta che le ha provocato la rottura del femore. Lo conferma a LaPresse il suo avvocato Antonio Ingroia. La diva del cinema, 95 anni, è caduta in casa ieri ed è stata portata in un ospedale romano dove sarà operata lunedì. “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, ha raccontato il legale. L’operazione a cui sarà sottoposta è un intervento di routine, tipico delle fratture del femore, che i medici hanno ritenuto possibile nonostante l’età e i problemi cardiaci dell’attrice.

