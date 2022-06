Gli scatti presi da ‘Riva, The Persuaders’, e dal backstage del cortometraggio con Pierfrancesco Favino, David Beckham e Charles Leclerc con la produzione di Armando Testa Studios per Ferretti Group. Insieme alle tre celebrities, sono protagoniste le splendide barche del cantiere Riva, di cui quest’anno ricorre il 180° anniversario della nascita. “Riva The Persuaders!” è stato girato fra la Costa Azzurra e Montecarlo, dove Pierfrancesco Favino è stato visto salpare a bordo di un magnifico Riva 56’ Rivale, David Beckham su Riva 68’ Diable e Charles Leclerc su Rivamare. L’azione e i movimenti sono quelli di un film adrenalinico, ricco di inseguimenti a terra e in mare. Il cortometraggio è anche un omaggio alla serie cult anni ’70 ‘The Persuaders’, in Italia ‘Attenti a quei due’

Il cortometraggio intero è visibile su YouTube

