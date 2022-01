Si intitola 'Ritorno a Hogwarts': presenti tutti gli attori principali

(LaPresse) Lacrime e commozione per il ritorno di Harry Potter a 20 anni dal primo film nelle sale, ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’. Sky ha pubblicato il primo gennaio la reunion ‘Ritorno a Hogwarts’ che include contenuti speciali come i dietro le quinte dei film del mago più conosciuto al mondo ma anche gossip, rivelazioni e amicizie tra gli attori. Dalla cotta di Emma Watson, Hermione nel film, per l’attore che interpreta Draco, all’ammirazione di Daniel Radcliffe per l’attrice che interpretava la cattivissima Bellatrix Lastrange. Nell’edizione manca quasi completamente l’autrice, J. K. Rowling, sparita ormai dalla scena pubblica per via delle polemiche dopo un suo commento sul tema gender giudicato in modo molto duro dalla comunità transgender. Compare infatti solo una sua intervista del 2019, per pochi minuti. ‘Ritorno a Hogwarts’ è insomma un mix di interviste e scene estratte da tutti i film, che segue un ordine temporale ma anche emotivo.

La reunion di Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts vi farà ridere, piangere ed emozionare in tanti momenti. Uno è proprio questo.@SkyItalia @NOWTV_It @WarnerBrosIta pic.twitter.com/1000Mjq2IW — Giffoni (@giffonifilmfest) January 1, 2022

