È arrivato il tanto atteso momento di ‘Harry Potter: Ritorno a Hogwarts’, la reunion in occasione dei 20 anni dall’uscita del primo film del mago più famoso del mondo nelle sale. Esce il primo gennaio su Sky e Now Tv. ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ è il titolo originale della puntata che Sky trasmette alle 9 del mattino di Capodanno. Nella reunion manca però un tassello cruciale e cioè J. K. Rowling, l’autrice della saga che ha avuto un successo planetario, per via degli attacchi ricevuti per un commento sul tema del gender e delle donne (aveva scritto su Twitter che sono donne solo le persone con il ciclo mestruale, scatenando le ire degli attivisti transgender).

Chi ci sarà alla reunion su Sky

Nella reunion ritroviamo naturalmente le star indiscusse Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, nei panni di Harry, Hermione e Ron, ormai cresciuti e diventati adulti rispetto alla prima puntata della saga nei cinema, quando Harry era un bimbo con gli occhiali (e il viso) rotondi e Hermione una ragazzina con i capelli spettinati. Ma, dal trailer diffuso da HBO Max, è possibile capire che i personaggi che ritroviamo sono tanti: Helena Bonham Carter nei panni di Bellatrix Lastrange, Matthew Lewis (Neville Paciock) e naturalmente anche Ralph Fiennes, ‘tu-sai-chi’, Voldemort.

I libri (e i film) di Harry Potter

La pietra filosofale, la Camera dei Segreti, il prigioniero di Azkaban, il Calice di Fuoco, l’Ordine della Fenice, il principe Mezzosangue, i Doni della Morte. Sono questi, in ordine, i capitoli della saga di Harry Potter di J. K Rowling: sette libri, trasformatisi in otto film (l’ultimo capitolo è stato infatti diviso in due). Il primo film è arrivato nelle sale nel 2001 mentre il primo libro risale agli inizi degli anni Novanta.

