Anthony Hopkins tornerà sul grande schermo dopo “The Father“, pellicola del 2020 di Florian Zeller che gli ha permesso di vincere il premio Oscar come “Miglior attore protagonista”. E lo farà con “The Son“, anch’esso diretto da Zeller, in un ruolo non ancora ben definito. Hopkins, 83 anni, si unirà a Hugh Jackman, Laura Dern, Zen McGrath e Vanessa Kirby, come annunciato dallo stesso Zeller in una nota.

“Dopo il nostro viaggio in ‘The Father’, non potevo fare un altro film senza Anthony”, ha detto Zeller. “È stato il primo a leggere la sceneggiatura di ‘The Son’, poiché uno dei personaggi è stato scritto appositamente per lui. Averlo al nostro fianco per raccontare questa nuova storia è stato un onore, una gioia profonda e molto emozionante”, ha detto ancora il regista e scrittore francese.

La produzione è terminata all’inizio di questo mese a Londra e le riprese si svolgeranno anche a New York e in Francia. “The Son” sarà un sequel “tematico” di “The Father” e racconterà la storia di una coppia, interpretata da Jackman e Kirby, la cui vita con il loro bambino viene capovolta quando l’ex moglie, interpretata da Dern, si presenta all’improvviso con il loro figlio adolescente.

Zeller e il co-sceneggiatore di “The Father” Christopher Hampton hanno adattato “The Son” dalla commedia dello stesso Zeller. “The Father” ha ottenuto sei nomination agli Academy Awards e oltre all’Oscar a Anthony Hopkins ha vinto anche quello per la “Migliore sceneggiatura non originale” insieme a Florian Zeller e Christopher Hampton.

