Anthony Hopkins

“Sono italiano”, grida l’attore in un post pubblicato sui social, mentre si gode le bellezze nostrane

Visualizza questo post su Instagram

Una performance al pianoforte in una splendida cornice al confine tra l’Umbria e la Toscana. È il nuovo omaggio di Anthony Hopkins all’Italia, questa volta in musica. L’attore sta trascorrendo un periodo di vacanza in Italia e sta omaggiando il nostro Paese postando anche alcuni video sui social.

“Love, Music, Dance and Romance”, ha scritto Anthony Hopkins, pubblicando un video mentre trascorre la sua domenica suonando al pianoforte, in uno splendido resort in Umbria, al confine con la Toscana.

Anthony Hopkins: “Sono italiano!”

Soltanto pochi giorni fa l’attore americano aveva postato un altro video, mentre si trovava “Sotto il sole di Toscana, la Bella Italia”, aveva scritto e mentre era felice in piscina, con lo splendido scenario toscano a fargli da cornice. Anche in questo caso un omaggio in musica, sulle note di “Bella Ciao”, agitando le braccia verso il cielo e gridando: “Sono italiano!”.

Anthony Hopkins non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia. Già nell’aprile scorso si era concesso qualche giorno di vacanza in Toscana, a Cortona, in provincia di Arezzo, intento a fare il turista in compagnia di sua moglie. Hopkins, 83 anni, è molto legato alla cittadina toscana dove nel 2009 era stato ospite del Tuscan Sun Festival.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata