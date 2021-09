La star dei reality a volto coperto assieme a un misterioso accompagnatore

(LaPresse) Kim Kardashian torna a far parlare di sé, questa volta per l’abito indossato in occasione della serata di moda neyorkese più importante dell’anno. La star dei reality si è presentata al Met Gala 2021 fasciata da un abito nero Balenciaga che le ha coperto anche il volto. Con lei un misterioso accompagnatore, anche lui in total black e a viso coperto. Quello di Kim è stato solo uno dei look più stravaganti che vip e celebrities hanno esibito al Metropolitan Museum, in occasione dell’evento organizzato per raccogliere fondi per il Costume Institute del famoso museo.

Il rapper Lil Nas X si è presentato con un maxi mantello dorato con strascico, che nascondeva un’armatura dorata e un terzo abito firmato Versace. Vestito di tulle di Oscar de la Renta per la co-presidente del Met Gala 2021 per Billie Eilish, esagerata la pettinature dell’altra co-presidente di questa edizione, la tennista Naomi Osaka in Louis Vittuon.

