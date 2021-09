Attrici, cantanti, attori e sportivi a quella che è considerata la notte più importante della moda neworkese

(LaPresse) Torna il Met Gala con il suo esercito di stelle. Al Metropolitan Museum di New York è andato in scena l’evento tra i più glamour dell’anno, dopo lo stop forzato a causa del coronavirus dell’anno scorso. Tutti i personaggi più influenti dello star system hanno sfilato in occasione del celebre appuntamento, che punta a raccogliere fondi per il Costume Institute del famoso museo della Grande Mela. La serata, che in genere si tiene a maggio, con la pandemia è stato spostata e ha coinciso con l’inaugurazione della mostra “In America: A Lexicon of Fashion”.

Le stelle più brillanti e i look più stravaganti

Top model, cantanti, star del cinema,della tv e personaggi sportivi hanno fatto a gara per far parlare di sè, esibendo look mozzafiato e stravaganti. Dopo Venezia Jennifer Lopez si è presentata con un’altra profonda scollatura, Rihanna invece in un enorme abito nero, accompagnata dal rapper A$AP Rocky, avvolto in una coperta colorata, trasparenze e fiori per la bellissima Irina Shayk, ha scelto invece il rosso la collega Emily Ratajkowski. Ma sono solo alcune delle celebrità che hanno sfilato sul red carpet del Met.

