A Paolo Sorrentino per il suo 'E' stata la mano di Dio' il Leone d'Argento Gran premio Giuria

Il Leone d’Oro della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a ‘L’événement’ della regista franco-libanese Audrey Diwan. Il premio, ha specificato il presidente della giuria Bong Joon-ho, è stato assegnato all’unanimità: “Abbiamo amato molto questo film”, le parole del regista premio Oscar.

Il Leone d’Argento Gran Premio della giuria va, invece, a Paolo Sorrentino per il suo ‘E’ stata la mano di Dio’. Altro italiano premiato alla kermesse cinematografica è Michelangelo Frammatino, con il suo ‘Il Buco’ che si è aggiudicato il premio speciale della Giuria. “Grazie al direttore, alla giuria, allo speleologo calabrese Antonio La Rocca” e “agli speleologi che si prendono cura del buio e di tutto ciò che non ha ancora forma. Grazie alla Calabria, la regione più bella di Italia”, le sue parole al momento della premiazione.

“Il cinema italiano è in ottima salute“, ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della chiusura della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. “Grazie al presidente Cicutto e al direttore Barbera per questa edizione di grande successo che per il secondo anno consecutivo ha dimostrato al mondo che si può fare cultura in sicurezza. I cinque film italiani in concorso e la numerosa presenza nelle altre sezioni, dai grandi maestri ai nuovi talenti, i premi a Paolo Sorrentino, Michelangelo Frammartino, Filippo Scotti confermano che bisogna continuare a investire con forza sull’industria cinematografica, così come sta facendo il Governo”, ha aggiunto

