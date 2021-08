Indiana Jones 5, Twitter

In attesa delle prime immagini del nuovo capitolo della saga con Harrison Ford, un trailer “falso” ha mandato in tilt gli appassionati

L’uscita è stata annunciata per luglio 2022 e, a parte qualche scatto “rubato” sul set, del nuovo capitolo di “Indiana Jones” si sa molto poco. Nessuna anticipazione sulla trama, nessun trailer ufficiale. Le riprese della pellicola sono iniziate nel giugno scorso, con Harrison Ford subito avvistato e paparazzato sul set.

L’attore, 78 anni, è stato poi protagonista di una disavventura sul set, che lo ha costretto a prendersi una pausa dalle riprese: l’attore si è ferito alla spalla mentre provava una scena di combattimento. Lunga pausa per lui, che ha trascorso un po’ di tempo in Gran Bretagna e qualche giorno di vacanza in Croazia.

“Indiana Jones 5” e il “finto” trailer

I tempi si dilatano e cresce, insomma, l’attesa per “Indiana Jones 5”. Aspettando notizie ufficiali, i fan e gli appassionati della saga si sono divertiti diffondendo, su Twitter, un trailer “fan made”. Il video, ben fatto e veritiero, ha beffato numerosi fan che hanno pensato si trattasse del trailer originale del nuovo capitolo della saga.

Il “finto” trailer è molto preciso e ben realizzato, con tanto di immagine iniziale di Harrison Ford. Un montaggio cinematografico e la colonna sonora hanno fatto il resto, riuscendo a ingannare numerosi fan della saga.

