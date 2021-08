Harrison Ford, Indiana Jones

L’attore statunitense, durante una pausa dalle riprese del film Indiana Jones 5, si gode le vacanze in Croazia con la moglie

Harrison Ford e sua moglie Calista Flockhart sono in vacanza in Croazia, in una pausa dalle riprese di “Indiana Jones 5”. L’attore del 79enne e l’attrice di 56 anni sono stati avvistati a Dubrovnik con il figlio Liam, 20 anni, secondo quanto riporta “Page Six”.

Harrison Ford è stato costretto a prendere una lunga pausa dalle riprese di “Indiana Jones 5’” in Gran Bretagna a causa di un infortunio alla spalla. L’attore ne ha quindi approfittato, prima per visitare alcuni dei luoghi più belli del Regno Unito, tra cui Cambridge, poi altre bellezze europee, come la Croazia.

“La produzione continuerà a valutare il decorso e il programma di ripresa sarà riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane”, ha dichiarato la produzione del nuovo “Indiana Jones” a Fox News, dopo l’infortunio dell’attore.

Harrison Ford & Indiana Jones 5 nelle sale a luglio 2022

Le riprese di “Indiana Jones 5”, quinto e ultimo episodio della saga, sono iniziate a luglio al castello di Bamburgh ma tra le location dovrebbe esserci anche l’Italia, con alcune scene girate in Sicilia. La pellicola dovrebbe uscire nelle sale nel luglio 2022.

Alla regia non c’è Steven Spielberg, che ha passato il testimone a James Mangold, ma figura comunque come produttore assieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen.

