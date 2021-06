Svelata la data di uscita di “What If...?”, attesissima serie tv animata basata sull’omonimo ciclo di fumetti della Marvel Comics...

Svelata la data di uscita di “What If…?”, attesissima serie Tv animata basata sull’omonimo ciclo di fumetti della Marvel Comics. La serie tv, sceneggiata da A.C. Bradley e diretta da Bryan Andrews, sarà disponibile su Disney+ a partire da agosto 2021.

Si tratta della prima serie animata dei Marvel Studios e c’è grande attesa sia tra gli appassionati dei fumetti che tra i fan delle pellicole cinematografiche sui fumetti Marvel.

La serie inedita “capovolge la sceneggiatura della Marvel Cinematic Universe, MCU”, dunque dei film sui supereroi già prodotti, “reinventando eventi famosi dei film in modi inaspettati”, si legge nella sinossi pubblicata da Disney+. “La prima serie animata dei Marvel Studios si concentra su diversi eroi del MCU, con un cast di voci illustri”, si legge ancora sul canale streaming della Disney.

“What If…?“, il Marvel Cinematic Universe capovolto

La prima stagione di “What If…?” sarà composta da 10 episodi, che si porranno alcune domande, del tipo “Cosa sarebbe successo se…?” e, dunque, cosa sarebbe accaduto se i momenti clou che hanno caratterizzato le produzioni Marvel Cinematic Universe fossero andati diversamente.

Il primo episodio, ad esempio, dovrebbe parlare di Peggy Carter, personaggio presente nelle versioni cinematografiche di Capitan America e Avengers, e di cosa sarebbe accaduto se avesse ottenuto i poteri dal Super Soldier Serum. In base a quello che si vede nel trailer di “What If…?”, poi, dovrebbero esserci, tra gli altri personaggi, The Watcher, T’Challa, Yondu Udonta, accompagnati dalle voci dei loro storici doppiatori originali.

“Loki” e le altre serie tv in arrivo

Tra le altre serie Tv in arrivo in estate su Disney+, per restare in tema Marvel, c’è “Loki”, creata da Michael Waldron e ambientata nel Marvel Cinematic Universe, dunque in continuità con i film. Occhi puntati, poi, su “Turner e il casinaro”, serie d’azione e sequel del famoso film del 1989, scritta e prodotta da Matt Nix. E, sempre in tema di serie tratte da film, molto atteso lo spin-off di “Monsters & Co.”, film d’animazione del 2001.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata