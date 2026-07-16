Iran, Usa: colpiti centri di comando di Teheran. Trump: “Rilasciata cittadina Usa detenuta dal 2024” – La diretta

In Iran la guerra non si ferma. Anche questa notte sono proseguiti gli attacchi Usa, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran. Mentre il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che gli iraniani hanno rilasciato una cittadina Usa detenuta dal 2024.

“Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare i marinai innocenti a bordo delle navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz”. Così in un post su X il Centcom, il Comando Centrale delle forze armate Usa. Il Centcom “ha utilizzato munizioni di precisione per colpire obiettivi in “diverse località, tra cui Bandar Abbas”, si legge inoltre nel post.