Legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, proteste delle opposizioni in Aula

È arrivato oggi, 16 luglio, il voto finale alla Camera sulla legge elettorale: via libera, con il voto segreto, con 217 sì. Il voto è avvenuto tra le tensioni in maggioranza, dopo la bocciatura martedì dell’emendamento sulle preferenze voluto da FdI, Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega. L’emendamento, con il voto segreto, è stato respinto per 188 a 187, tra i festeggiamenti delle opposizioni, che hanno da subito chiesto le dimissioni della premier, Giorgia Meloni. Ma anche ieri, tra favorevoli e contrari, un nuovo emendamento, la ‘versione vannacciana’ delle preferenze ha aperto, nel secondo giorno di votazioni sulla legge elettorale, una nuova crepa nella maggioranza, con le opposizioni che sono tornate alla carica nel chiedere dimissioni ed elezioni anticipate. Mentre si è registrato il sì all’unanimità sul voto ai fuorisede.

A scatenare la bufera ieri è stato l’emendamento di FnV, a prima firma Edoardo Ziello, che riproponeva le preferenze e, sebbene bocciato, ha ricevuto 139 voti favorevoli. Forza Italia aveva annunciato il voto contrario, la Lega, neanche a dirlo, ha escluso l’appoggio ai nemici giurati ed è facile capire da dove arrivi la valanga di sì per Futuro nazionale, sulla quale lo stesso Giovanni Donzelli fuga ogni dubbio: “FdI da quando siamo in Parlamento vota qualsiasi cosa che ritiene utile per gli italiani. Non abbiamo motivo di non votare una cosa perché la propongono le opposizioni”.

Dal canto suo la presidente del Consiglio non torna sulla linea già chiarita: il provvedimento va avanti e nella maggioranza serve una riflessione. Un messaggio che ha tutta l’aria di essere indirizzato innanzitutto ai due vicepremier ai quali FdI, non a caso, il giorno dopo il ‘caso preferenze’ si contrappone nel voto d’Aula.