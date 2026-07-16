Bolzano, parte del tribunale crollata nella notte: una persona ferita

Crollo al tribunale di Bolzano: si è verificato nella parte centrale del tribunale, e i vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all’interno del palazzo di giustizia.

Per cause ancora in fase di accertamento, una parte dell’area interna dell’edificio è crollata, trascinando con sé ingenti quantità di muratura e altri elementi strutturali. Le macerie si sono riversate nell’area dell’ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. Parallelamente viene valutata la stabilità delle parti dell’edificio coinvolte, al fine di pianificare i successivi interventi.

Una strage evitata solo perché il crollo che ha interessato il tribunale di Bolzano è avvenuto alle prime luci dell’alba. Una persona, tra gli addetti alle pulizie che erano presenti al momento del cedimento, è rimasta lievemente ferita dai detriti. Sul posto anche il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto né sulle cause del crollo. Alle 11 è in programma una conferenza stampa con l’assessore provinciale alle Opere pubbliche Christian Bianchi, la presidente del tribunale Francesca Bortolotti e il sindaco Claudio Corrarati.

Vigili del fuoco: “Il primo pensiero è stato un attentato”

“All’inizio abbiamo pensato ad una bomba, un attentato. Grazie alle verifiche poi abbiamo capito che si trattava di un dissesto statico“. È il racconto di Christian Auer, ispettore antincendio capo del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, fra i primi ad arrivare sul posto dopo l’allarme scattato stamattina nella piazza del tribunale di Bolzano. Il primo pensiero è andato subito a potenziali feriti: “Sul posto c’era l’impresa di pulizia, diversi operatori erano già usciti, qualcuno mancava l’appello. Alla fine tramite telefono siamo riusciti a trovare questa persona che stava ancora all’interno e l’abbiamo indirizzata a uscire fuori da una parte sicura dell’edificio”.

Custode tribunale: “Io miracolato, andrò da Padre Pio”

“Mi sento un miracolato. Andrò a San Giovanni Rotondo da Padre Pio”. Sono le prime parole di Federico Roso, portinaio del tribunale di Bolzano andato semidistrutto questa mattina a seguito di un crollo che ha interessato la parte centrale del palazzo di giustizia. “Ero dentro al palazzo, attorno alle 6.05 ho sentito il crollo. È stato fatto evacuare tutto il personale di pulizia ed è stato allertato il 112. Poi sono arrivati i vigili del fuoco e le forze di polizia che hanno messo in sicurezza tutto. Ho sentito un tonfo e visto tanta polvere. Ho avuto un po’ di paura ma l’importante è che siano usciti tutti”, racconta ancora.

Anm: “Crollo tribunale ennesimo allarme, a rischio lavoratori giustizia”

“Esprimiamo profonda preoccupazione per il crollo verificatosi questa mattina all’interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano, nell’area interessata dai lavori di ristrutturazione. Solo l’orario in cui si è verificato il cedimento, le 6 del mattino, ha impedito che le conseguenze fossero ben più gravi. La nostra vicinanza va al personale del Tribunale e alle maestranze impegnate nel cantiere. Quanto accaduto a Bolzano questa mattina non può essere considerato un episodio isolato. È l’ennesimo allarme sul drammatico stato in cui versa l’edilizia giudiziaria italiana. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali che mettono a rischio la sicurezza di magistrati, personale amministrativo, avvocati e cittadini. Denunciamo con fermezza da tempo questa situazione, per questo abbiamo consegnato al Governo un dossier fotografico con oltre 500 immagini che documentano le condizioni di degrado di numerosi uffici giudiziari. Quel dossier non può più restare senza risposta come finora accaduto”. Così in una nota la Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm a seguito del crollo di una parte del tribunale di Bolzano.

“È incomprensibile che si continui a discutere dell’apertura o della riapertura di piccoli tribunali quando lo Stato non è ancora in grado di garantire condizioni di sicurezza e dignità negli uffici giudiziari già esistenti. Le priorità devono essere chiare: prima si mettano in sicurezza le strutture in cui ogni giorno si amministra la giustizia, destinando risorse immediate e adeguate all’edilizia giudiziaria. Ogni scelta diversa rappresenta una grave inversione delle priorità. La sicurezza di chi lavora e di chi accede ai palazzi di giustizia non può essere affidata alla casualità. Ogni ulteriore ritardo rischia di trasformare un’emergenza annunciata in una tragedia”, conclude la nota.

Destra tedesca: “Crollato monumento fascista”. Replica la Lega

Il crollo che stamattina ha semidistrutto il tribunale di Bolzano è stato accompagnato anche da una polemica politica. Il palazzo infatti risale al Ventennio fascista: per i partiti esponenti dell’indipendentismo sudtirolese, un’eredità da cancellare al più presto. Sui social, la lista Jwa parla di “una bella giornata per l’Alto Adige”. In un comunicato stampa, la Sudtiroler Freiheit chiede le immediate dimissioni dell’assessore alle opere pubbliche Christian Bianchi, oltre che “l’immediata demolizione del fatiscente edificio fascista”. Dichiarazioni che hanno suscitato l’immediata replica dei partiti italiani. Per la Lega, quelle di Jürgen Wirth Anderlan e Sven Knoll sono “parole gravissime, tanto più perché pronunciate da un consigliere provinciale, un rappresentante delle istituzioni che dovrebbe sempre agire con equilibrio, senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini. Esultare per un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia è moralmente inaccettabile e non può trovare alcuna giustificazione. Fortunatamente non ci sono state conseguenze drammatiche, ma questo non rende meno grave l’accaduto né le affermazioni rese pubblicamente”.