Emma Marrone

La cantante è nel cast della serie Sky 'A casa tutti bene', ispirata all'omonimo film

Gabriele Muccino chiama, Emma Marrone risponde. Il duo formato dal regista romano e dalla cantante salentina si è ricomposto sul set di ‘A casa tutti bene’.

Per la sua seconda esperienza come attrice la vincitrice di Sanremo 2012 si è ancora una volta affidata a Muccino, che già l’aveva diretta in ‘Gli anni più belli’.

‘A casa tutti bene’ prende spunto dall’omonimo film di Muccino del 2018, anche se stavolta la storia sarà sviluppata nell’arco di una miniserie che andrà in onda su Sky, non si sa se entro l’anno o nel 2022.

La trama della nuova serie con Emma Marrone

La famiglia Ristuccia gestisce un fortunato ristorante a Roma, La Villetta. Intorno al locale ruotano le vicende di Carlo, della sua nuova fidanzata Ginevra e della sua vecchia famiglia, i genitori sono Pietro e Alba e i fratelli Sara e Paolo.

In 8 episodi saranno sviluppate le relazioni fra i personaggi e la trama si snoderà tra bugie, sottintesi e molteplici tensioni pronte a esplodere. Nel passato dei Ristuccia, in particolare, si cela un segreto condiviso soltanto con un ramo della famiglia che però minaccia di svelare ogni cosa se e quando lo riterrà necessario.

Il ricco cast vede coinvolti, oltre a Emma Marrone, Laura Morante, Francesco Acquaroli, Francesco Scianna, Silvia D’Amico, Simone Liberatiì, Euridice Axen, Laura Adriani, Antonio Folletto, Milena Mancini e altri.

Il post su Instagram

A raccontare l’esperienza sul set, con un post su Instagram, la stessa Emma: “Che viaggio straordinario. Sono davvero onorata di far parte di un gruppo composto da così tante belle persone. Sto vivendo delle emozioni davvero profonde. E ringrazio già da adesso tutti quanti. Che sogno. (Nessuno soggetto è stato maltrattato per fare queste foto e preciso che siamo tutti super tamponati!!) #acasatuttibene”.

