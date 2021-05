Will Smith

L'attore, maestro di ironia e autoironia, riesce sempre a strappare grandi risate

Will Smith ha postato sui social un video girato mentre era intento a sottoporsi al tampone anti Covid. Nonostante l’inevitabile fastidio, ha avuto modo di scherzarci su: “Si sono avvicinati un po’ troppo al pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica”, ha ironizzato.

Non è certo la prima volta che l’attore dimostra di saper ridere di sé stesso. Qualche giorno fa aveva postato una sua foto nella quale mostrava un fisico lontano dallo stereotipo della perfezione hollywoodiana.

Il protagonista di tantissimi film di successo appariva decisamente appesantito, con una bella pancetta in primo piano. Nell’immagine indossava solo un paio di boxer e una felpa aperta sul torso nudo, che evidenziava qualche difetto dovuto all’età e alla sedentarietà di quest’anno così difficile.

Will Smith autoironico

“Sarò sincero con tutti voi. Non sono mai stato così poco in forma nella mia vita”, ha commentato Will Smith. Lo scatto è diventato immediatamente virale ed è stato visualizzato e commentato da milioni di fan, che hanno reagito in maniera affettuosa, cercando di sollevargli il morale e consolarlo. In piedi in giardino, l’attore non si è preoccupato di mostrarsi rilassato e in pantofole. Così, sorriso smagliante e una mano a mezz’aria come stesse declamando qualche verso, Will Smith ci ha tenuto a informare i suoi follower di aver preso qualche chilo mostrandosi in uno stato abbastanza lontano da quello dei suoi film più famosi, con tanto di addominale scolpito in bella mostra.

Will Smith è protagonista di vari nuovi progetti: lo scorso autunno l’attore ha preso parte alla reunion della serie ‘Willy, il principe di Bel Air’ mentre ai People’s Choice Awards 2020 è stato eletto celebrità dell’anno. Prossimamente lo vedremo nel film ‘Emancipation’, diretto da Antoine Fuqua.

