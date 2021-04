Vanessa Incontrada fiction Mediaset

Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Laura Chiatti sul set per Canale 5

L’offerta fiction Mediaset per la prossima stagione tv è già in cantiere. In questi giorni infatti sono aperti i set di 3 serie che saranno programmate a partire dal prossimo autunno su Canale 5.

Nuove fiction Mediaset: le donne in primo piano

Primi ciak tra Roma e la Toscana per ‘Fosca Innocenti‘. La serie, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, punta su Vanessa Incontrada.

L’attrice sarà il Vice Questore che dà il titolo alla serie, a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Il punto debole di Fosca? Il suo miglior amico Cosimo (Francesco Arca), titolare dell’enoteca vicina al commissariato.

‘Fosca Innocenti’ segna il ritorno di Incontrada in Mediaset dopo una lunga serie di produzioni Rai.

Romeo e Giulietta a Bari

Sono da poco iniziate le riprese di ‘Storia di una famiglia perbene‘, regia di Stefano Reali, protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno.

La storia, tratta dal romanzo di Rosa Ventrella, si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992. Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss locale, sono amici. Un rapporto che crescerà negli anni fino a sfociare nell’amore, ma che dovrà combattere contro le ostilità delle rispettive famiglie.

Dalla Francia a Palermo

Chiude la panoramica ‘Più forti del destino‘, con Alexis Sweet dietro la macchina da presa e la produzione Fabula Pictures.

Il cast sfoggia Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e Loretta Goggi. Palermo, 1886, inaugurazione della Mostra dall’Esposizione Nazionale, tra le meraviglie tecnologiche (fra cui il cinematografo), scoppia un incendio che miete molte vittime, per lo più donne.

‘Più forti del destino’ è un adattamento della serie francese ‘Le Bazar de la Charité’.

