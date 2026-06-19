Maturità 2026, oggi la seconda prova scritta: latino al classico, matematica allo scientifico – La diretta

Dopo la prima prova scritta, quella di italiano, la Maturità 2026 procede oggi, 19 giugno, con la seconda prova scritta, differente tra i vari indirizzi di studio. Tornano dunque tra i banchi gli oltre 527mila studenti che affrontano l’esame.
Le materie della seconda prova sono state pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del merito nel mese di gennaio, assieme alle discipline per l’orale.
Secondo quanto apprende LaPresse, tra i quesiti sottoposti agli studenti del Liceo Scientifico nella seconda prova della maturità 2026, vi è anche uno relativo al sisma che nel 1976 colpì il Friuli.
Gli studenti devono determinare il rapporto tra le ampiezze prodotte dai due eventi sismici che si sono verificati a maggio e settembre di 50 anni nel territorio a nord di Udine.
Secondo quanto apprende LaPresse, agli studenti del Liceo Scientifico è stato sottoposto un problema di funzioni con il quale viene chiesto di calcolare il livello delle acque del lago di Bracciano.
Nelle tracce viene citato Albert Einstein, con una sua dichiarazione tratta da una conferenza del 1921 ‘Geometrie und Erfahrung’: “Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà”. Gli studenti devono rispondere inoltre ai 4 quesiti che sono stati posti.
Secondo quanto apprende LaPresse, gli studenti del Liceo Classico dovranno occuparsi di un testo di Marco Fabio Quintiliano.
Gli studenti dovranno tradurre il passo, contestualizzarlo e rispondere ad alcune domande di comprensione e analisi del testo loro sottoposto. Quintiliano è un autore proposto tre volte per lo scritto di Latino, l’ultima volta risale al 2013.
Gli studenti del liceo Classico avranno una versione di Latino e 4 ore per lo svolgimento; Matematica per lo Scientifico (comprese l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo) con 6 ore a disposizione; Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze Umane; Diritto ed Economia politica per l’opzione Economico-sociale; per il Liceo Artistico, le discipline cambiano in base all’indirizzo; Teoria, analisi e composizione per il Liceo Musicale; Tecniche della danza e Tecniche della danza contemporanea per il Coreutico.