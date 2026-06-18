Maturità 2026, oggi la prova scritta di italiano. Oltre 527mila gli studenti impegnati – La diretta

Prendono il via oggi, 18 giugno, con la prima prova scritta, gli esami di Maturità 2026. In programma il tema di italiano. Sono 527.747 gli studenti che si cimenteranno a partire dalle 8.30 nella prima prova, uguale per tutti gli indirizzi scolastici.
“Un pensiero per chi ha passato la notte insonne e preoccupato, e per chi ha dormito beato. Un pensiero per chi oggi entra in classe terrorizzato, e per chi lo assapora come se fosse davvero ‘l’ultimo ballo’. Un pensiero per chi è orgoglioso di aver dato tutto, e per chi ha rimpianti perché avrebbe potuto fare di meglio. Ma in ogni caso, a tutti voi, a ognuno di voi: in bocca al lupo, ragazzi! È un’esperienza meravigliosa, la Maturità. Conservatela nei vostri cuori, per sempre. E grazie agli insegnanti che continuano a credere nella sfida di un’istruzione di qualità. Auguri di buon diploma a tutti”. Così su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.
Dopo l’in bocca al lupo della premier Meloni, arriva, sempre via social, anche quello del vicepremier Antonio Tajani: “Senza paura, prendetevi il vostro futuro! In bocca al lupo!” scrive su X il ministro degli Esteri.
“Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all’esame di maturità, dimostrate chi siete”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio video postato suoi canali social in occasione dell’inizio degli esami di Maturità.
“Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema, in bocca al lupo”, ha aggiunto Meloni.