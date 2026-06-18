Maturità 2026, Pupo finisce la prima prova e canta coi prof: “Sarà perché ti amo”

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha svolto giovedì la prima prova di italiano agli esami della Maturità 2026. La traccia scelta è quella sull’insediamento della Costituente e il discorso di Saragat: “volevo fare quello su confini – ha specificato all’uscita del Liceo delle Scienze umane Minerva a Roma – ma ultimamente sono stato un po’ bersagliato per i miei concerti a Mosca e ho evitato”. Per i tanti studenti come lui impegnati nella prova, la presenza di Pupo ha rappresentato un elemento di novità che in qualche modo li ha aiutati a sciogliere la tensione: “Era dietro di me – racconta Federica – all’ultimo banco, mi è sembrato tranquillo e nessuno lo ha aiutato”. All’uscita dalla scuola in tanti hanno voluto farsi un selfie con lui, contente anche le professoresse con le quali alla fine ha intonato il suo cavallo di battaglia: “Sarà perché ti amo”.