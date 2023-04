Un progetto nato nel 1997 con la partecipazione del liceo scientifico Giuseppe Peano di Roma

Il Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano è in prima linea per quanto riguarda il progetto, in collaborazione con l’Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), che prevede per gli studenti la possibilità di diventare giurato per il ‘David Giovani’ assegnato in seno alla cerimonia di premiazione del David di Donatello.

I ragazzi appassionati di cinema vengono selezionati dall’insegnante Francesca Colais dopo aver visto una ventina di film e dopo aver votato la migliore pellicola, a loro giudizio, nella categoria David di Donatello Giovani. Il Premio David Giovani è stato istituito da Agis/Agiscuola e risale al 1997.

“Sono in questa scuola da dieci anni e ho trovato colleghi che già avevano iniziato a collaborare con Agis per il premio ‘Donatello Giovani'”, spiega Francesca Colais. “Il progetto consiste nel far vedere ai ragazzi 20 film selezionati tra le uscite in sala dell’anno. Al termine delle proiezioni dovranno esercitare il loro diritto di voto. L’altro aspetto è che devono scrivere un testo, una recensione, e questo testo va a concorso. In questo caso, chi si aggiudica il primo posto diventa giurato al Leoncino d’oro dell’Agis al Festival di Venezia e da questa scuola sono usciti tre vincitori, quindi tre giurati. Il secondo classificato parteciperà, invece, al Campus Cinema Scuola Giovani che si svolge a Roma. Siamo partiti con 10 ragazzi e oggi sono più di trenta”, racconta Colais. “Cerco nelle classi i veri appassionati di cinema per proporgli questa avventura. Una avventura che ha portato questi ragazzi a scoprire che il cinema italiano non è solo cinepanettone o roba noiosa”.

