Nobel per la Fisica 2026, Halzen a Torino: “Premiato un progetto su nuovo modo di ‘fare astronomia’”

Si trovava a Torino quando ha ricevuto la notizia di aver vinto il premio Nobel per la Fisica 2026. Lo scienziato belga Francis Halzen parla da un albergo nel centro della città ai microfoni LaPresse: “Stavo lavorando nella mia stanza questa mattina quando mi hanno avvisato. Sono stato tra i candidati al Premio per molti anni, dunque non è stato totalmente sorprendente. Ma non ci stavo pensando, stavo lavorando a un progetto, non me l’aspettavo”, ha dichiarato Halzen. Il riconoscimento assegnato ieri per i contributi decisivi all’osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini di alta energia di origine astrofisica. “Il progetto su cui ho vinto il premio è per lo sviluppo di una nuova modalità di ‘fare astronomia’. Quello che abbiamo sviluppato è un metodo per guardare ai fenomeni celesti attraverso i neutrini, è la prima volta che guardiamo all’universo in una forma differente dalla luce”, ha raccontato Halzen.