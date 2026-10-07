Delitto Garlasco, legale Sempio: "Senza problemi all'epoca non sarebbe nei guai"

”Se non ci fossero stati problemi all’epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno nei guai, passatemi il termine”. Lo ha detto la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, ai cronisti all’ingresso del tribunale di Pavia, a proposito del lavoro svolto dal Ris nella prima indagine sul delitto di Garlasco. ”Tutta questa bufera ci lascia un po’ perplessi. Bisognerà accertare tutto quanto, per amore della verità in generale”, ha aggiunto. La legale ha precisato che le eventuali mancanze sono ancora da verificare. ”Quando un lavoro non viene fatto come deve essere fatto, se questo è il caso, va di mezzo la verità non solo processuale ma anche fattuale e storica. Secondo me nessuno ne giova”, ha spiegato Taccia. L’avvocata non ha voluto commentare la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, per rispetto dei colleghi che lo difendono. In tribunale la difesa di Sempio ha in programma l’ascolto delle intercettazioni dell’inchiesta.