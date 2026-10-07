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mercoledì 7 ottobre 2026

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Grecia, protesta contro la visita di Rubio ad Atene

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Circa 1.500 persone hanno protestato martedì sera davanti al Parlamento greco contro la visita del segretario di Stato Usa Marco Rubio. I manifestanti hanno contestato anche la guerra in Iran, scandendo slogan contro gli Stati Uniti e definendo Rubio e la politica americana responsabili del conflitto. La manifestazione è stata organizzata da un sindacato comunista e da altri gruppi della sinistra greca. All’esterno del Parlamento era presente un consistente schieramento di forze antisommossa e si sono verificati alcuni brevi scontri con i dimostranti.