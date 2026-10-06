Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen

Il premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Francis Halzen “per i contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica”. L’annuncio è stato dato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Nato in Belgio a Tienen nel 1944, Halzen è professore all’università del Wisconsin a Madison, negli Stati Uniti. Ieri era stato assegnato il Nobel per la Medicina a Deisseroth, Hegemann e Nagel.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

“Francis Halzen intuì che il ghiaccio del Polo Sud potesse essere utilizzato per rilevare particelle note come neutrini. La sua visione e la sua leadership scientifica sono state fondamentali per l’Osservatorio di neutrini IceCube: un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori di luce. Grazie a IceCube, i ricercatori possono catturare i neutrini provenienti da processi estremamente ricchi di energia nell’universo lontano”, si legge nella spiegazione del premio. Francis Halzen presentò per la prima volta la sua idea di rilevare i neutrini al Polo Sud nel 1988. “Quando un neutrino entra in collisione con un nucleo atomico, produce un lampo di luce che può essere rilevato dai sensori all’interno del ghiaccio glaciale trasparente. Il ghiaccio del Polo Sud presenta numerosi vantaggi, poiché è privo di vari tipi di interferenze e l’area è geologicamente stabile, senza terremoti. Halzen e la sua idea ottennero ben presto il sostegno di altri ricercatori e, solo pochi anni dopo, furono condotti test preliminari sui sensori inseriti nel ghiaccio”, viene spiegato. I neutrini cosmici con energie estremamente elevate sono molto rari, pertanto è necessario un enorme volume di ghiaccio per osservare un numero adeguato di collisioni. IceCube copre un intero chilometro cubo ed è stato completato nel 2011. I ricercatori hanno presto individuato i primi neutrini ad alta energia e, pochi anni dopo, hanno potuto pubblicare la loro scoperta di neutrini che devono avere origine ben al di fuori del nostro sistema solare. La ricerca delle sorgenti di neutrini nell’universo poteva iniziare sul serio. “Francis Halzen ha guidato un team internazionale di ricercatori e ingegneri che ci ha fornito uno strumento fantastico. La sua tenacia e la sua visione scientifica hanno aperto la strada a un nuovo tipo di astronomia”, afferma Mark Pearce, presidente del Comitato per il Premio Nobel per la Fisica. Secondo l’Accademia reale svedese delle scienze, “le interazioni dei neutrini che vengono continuamente rilevate da IceCube forniranno ai ricercatori nuove conoscenze sui contesti violenti in cui possono formarsi i neutrini ad alta energia – e potrebbero persino rivelare fenomeni cosmici finora sconosciuti”.

Halzen: “Grande sorpresa, sono in viaggio in Italia”

“È stato una grande sorpresa, non me l’aspettavo, sono in viaggio per l’Italia”. Lo ha detto il vincitore del premio Nobel per la Fisica 2026, Francis Halzen, collegandosi in diretta con la conferenza stampa subito dopo l’annuncio. “È strano. Lo scorso fine settimana ero a un Festival di scienza a Bergamo, dove avevano essenzialmente annunciato che avrei vinto il Premio Nobel. È sempre una sensazione molto strana, ma lo è ancora di più quando diventa realtà. Tuttavia, penso che per me il piacere principale, oltre alla vittoria del Nobel, sia il fatto che questo riconoscimento riflette il coraggio delle persone che mi hanno affiancato sin dall’inizio di questo progetto”, ha dichiarato Halzen. E ancora: “È un grande piacere venire a conoscenza di questo premio e ascoltare questa bellissima presentazione”.