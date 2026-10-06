Nobel per la Fisica 2026, Francis Halzen: “Premiato progetto su nuovo modo di ‘fare astronomia’”

“Stavo lavorando nella mia stanza quando mi hanno avvisato. Sono stato tra i candidati al Premio per molti anni, dunque non è stato totalmente sorprendente. Ma non ci stavo pensando, stavo lavorando a un progetto, non me l’aspettavo”. Così il premio Nobel per la Fisica 2026, il belga Francis Halzen, arrivato lunedì a Torino per un evento. Halzen è stato premiato per i contributi decisivi all’osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini di alta energia di origine astrofisica.
“Il progetto su cui ho vinto il premio è per lo sviluppo di una nuova modalità di ‘fare astronomia’. Quello che abbiamo sviluppato è un metodo per guardare ai fenomeni celesti attraverso i neutrini, è la prima volta che guardiamo all’universo in una forma differente dalla luce. È qualcosa di speciale. Si tratta di un progetto sviluppato in oltre quarant’anni, grazie al quale siamo riusciti a individuare neutrini che ci hanno raggiunto dal cosmo, molti dei quali dal di fuori della nostra galassia, il che è stata una sorpresa”, ha raccontato Halzen.