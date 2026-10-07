A tre anni di distanza Israele ricorda il 7 ottobre

(LaPresse) Gli israeliani si sono riuniti oggi per commemorare l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, costato la vita a circa 1.200 persone. Quel giorno 251 persone furono prese in ostaggio, dando inizio alla devastante guerra nella Striscia di Gaza. Nel sud di Israele, le famiglie hanno ricordato le vittime nei rifugi, agli incroci e nel luogo del festival musicale assaltato dai miliziani Si tratta del primo anniversario in cui tutti gli ostaggi sono tornati a casa, aprendo una nuova fase del dolore e del lutto.