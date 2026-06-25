Terremoti nel mondo, i 10 più potenti mai registrati

I due terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo

I due terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione. In alcune località, anche in zone lontane come l’Amazzonia brasiliana, a circa 1.700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati gli edifici. Di seguito i dieci più potenti terremoti mai registrati.

BIO BIO (Cile) – Nel 1960 un terremoto di magnitudo 9.5 colpì la regione centrale del Cile. Conosciuto come il terremoto di Valdivia o il grande terremoto del Cile, il più forte mai registrato, causò oltre 1.600 vittime nel Paese, la maggior parte delle quali a causa del conseguente tsunami. Migliaia di persone rimasero ferite.

ALASKA (Usa) – Nel 1964 un terremoto di magnitudo 9.2 scosse il Prince William Sound in Alaska, durando quasi 5 minuti. Più di 130 persone rimasero uccise nel più grande sisma mai registrato negli Stati Uniti e nel conseguente tsunami. Ci furono enormi frane e onde gigantesche, che causarono gravi inondazioni. L’evento fu seguito da migliaia di scosse di assestamento per settimane dopo il terremoto iniziale.

SUMATRA (Indonesia) – Nel 2004 un terremoto di magnitudo 9.1 e lo tsunami che ne seguì devastarono il sud-est asiatico, l’Asia meridionale e l’Africa orientale, causando la morte di 230.000 persone. Solo in Indonesia si registrarono più di 167.000 morti, con intere comunità spazzate via.

Tsunami nel sud est asiatico File Photo by: zz/Stephen Trupp/STAR MAX/IPx 2004 12/26/04

TOHOKU (Giappone) – Nel 2011 un terremoto di magnitudo 9.1 colpì la costa nord-orientale del Giappone, provocando uno tsunami che travolse la centrale nucleare di Fukushima. Il sisma mise fuori uso i sistemi di alimentazione e raffreddamento, provocando la fusione di tre reattori. Il terremoto e lo tsunami causarono oltre 18.000 vittime, alcune delle quali non sono mai state ritrovate. KAMCHATKA (Russia) – Nel 1952 un terremoto di magnitudo 9.0 causò danni ingenti, ma non si registrarono vittime, nonostante uno tsunami che colpì le Hawaii con onde alte 9,1 metri.

Terremoto in Giappone ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

KAMCHATKA (Russia) – Nel 1952 un terremoto di magnitudo 9.0 causò danni ingenti, ma non si registrarono vittime, nonostante uno tsunami che colpì le Hawaii con onde alte 9,1 metri.

BIO BIO (Cile) – Nel 2010 un forte terremoto di magnitudo 8.8 colpì il Cile centrale, scuotendo la capitale Santiago per un minuto e mezzo e provocando uno tsunami. Il disastro causò più di 500 vittime.

Terremoto in Cile (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)

ESMERALDAS (ECUADOR) – Nel 1906 un terremoto di magnitudo 8.8 e lo tsunami che ne seguì causarono la morte di circa 1.500 persone. Gli effetti furono avvertiti per chilometri lungo la costa centroamericana, fino a San Francisco e al Giappone.

ALASKA (Usa) – Nel 1965 un terremoto di magnitudo 8.7 colpì le Rat Islands dell’Alaska, provocando uno tsunami alto 11 metri. Ci furono danni relativamente lievi, tra cui crepe negli edifici.

TIBET – Almeno 780 persone persero la vita in seguito a un terremoto di magnitudo 8.6 in Tibet nel 1950. Decine di villaggi furono distrutti, almeno uno scivolò in un fiume. Ci furono anche gravi frane che bloccarono il fiume Subansiri in India, provocando un’onda mortale alta 7 metri.

SUMATRA (Indonesia) – Nel 2012 un terremoto di magnitudo 8.6 colpì la costa occidentale del nord di Sumatra, in Indonesia. Sebbene il terremoto causò pochi danni, aumentò la pressione su una faglia che era stata all’origine del devastante tsunami del 2004.