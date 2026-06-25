Il Real Madrid ricompra Nico Paz: se il Como vuole tenerlo dovrà pagare una maxi cifra

La società iberica aveva già comunicato in maniera informale l’intenzione di esercitare la ‘recompra’

Il Real Madrid nel vertice di oggi con il Como ha ribadito l’intenzione di esercitare la clausola di riacquisto per Nico Paz, fissata a 9 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca. La società iberica aveva già comunicato in maniera informale l’intenzione di esercitare la ‘recompra’, ma ora la comunicazione è stata formalizzata esplicitamente durante l’incontro tra i due club. Da adesso in avanti se il Como vorrà trattenere il centrocampista offensivo argentino dovrà negoziarne l’acquisto con la Casa Blanca, dato che i lombardi non vantano né una corsia preferenziale né una clausola per l’acquisto a titolo definitivo di Nico Paz. Secondo i media spagnoli si parla di una cifra di partenza di 60 milioni di euro per far partire il giovane talento attualmente impegnato al Mondiale.