Il Real Madrid nel vertice di oggi con il Como ha ribadito l’intenzione di esercitare la clausola di riacquisto per Nico Paz, fissata a 9 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca. La società iberica aveva già comunicato in maniera informale l’intenzione di esercitare la ‘recompra’, ma ora la comunicazione è stata formalizzata esplicitamente durante l’incontro tra i due club. Da adesso in avanti se il Como vorrà trattenere il centrocampista offensivo argentino dovrà negoziarne l’acquisto con la Casa Blanca, dato che i lombardi non vantano né una corsia preferenziale né una clausola per l’acquisto a titolo definitivo di Nico Paz. Secondo i media spagnoli si parla di una cifra di partenza di 60 milioni di euro per far partire il giovane talento attualmente impegnato al Mondiale.
Il Real Madrid ricompra Nico Paz: se il Como vuole tenerlo dovrà pagare una maxi cifra
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La società iberica aveva già comunicato in maniera informale l’intenzione di esercitare la ‘recompra’