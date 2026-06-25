Protesta davanti al Municipio di Torino: esponenti radicali fumano uno spinello

A margine di un convegno organizzato nella Sala Carpanini del Municipio di Torino il consigliere comunale Silvio Viale, il segretario dei radicali italiani, Filippo Bleningo,e altri esponenti hanno acceso e fumato uno spinello in un cortile all’interno del Palazzo comunale. Una manifestazione di protesta contro il proibizionismo e per promuovere la libera vendita della cannabis. “Il tema è che la regolamentazione di questa sostanza significa più sicurezza, significa una filiera controllata, significa che lo Stato controlla questo prodotto e quindi ne accerta la qualità, esattamente come il tabacco e come altre sostanze”, ha spiegato Filippo Bleningo.