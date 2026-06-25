Baracchini, il doppio dito medio in diretta costa caro: la Rai lo sospende

Alessandro Baracchini è stato sospeso dalla conduzione di RaiNews24 dopo il caso del doppio dito medio in diretta al termine dell’edizione del Tg delle 12, lo scorso 19 giugno. E’ stato il direttore della testata, Federico Zurzolo, a comunicare la decisione al comitato di redazione. “Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini“.

A quanto apprende LaPresse, la scelta stata presa da Zurzolo anche per rispetto nei confronti dei telespettatori, e si tratta di una decisione che non ha nulla a che fare con il procedimento dell’azienda, che avrà invece il suo percorso e il suo iter come da regolamento disciplinare della Rai.