Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 7.5. Rodriguez: “32 morti e 700 feriti” – La diretta

Il Venezuela è stato scosso da due forti terremoti che hanno colpito il Paese nelle scorse ore a distanza di circa un minuto l’uno dall’altro. Le scosse in rapida successione, di magnitudo 7.1 e 7.5, figurano tra i terremoti più violenti che abbiano interessato il Paese in oltre un secolo. Al momento si registrano 32 morti e 700 feriti. Lo riferisce la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, informando che si prevede che il bilancio delle vittime aumenti.

#Venezuela | La #Farnesina, l'Ambasciata @ItalyinVEN e il Consolato Generale @ItalyinCaracas seguono la situazione nel Paese a seguito della forte scossa di terremoto.

Il Ministro @Antonio_Tajani è informato e ne segue l’evoluzione. Per emergenze o segnalazioni contattare… pic.twitter.com/LtAwhGSY0C — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) June 25, 2026