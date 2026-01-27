L'Orologio dell'Apocalisse avanza a 85 secondi dalla mezzanotte: è il valore più basso e pericoloso mai registrato

Il ‘Doomsday Clock’ (Orologio dell’Apocalisse) ha fatto registrare il valore più basso e pericoloso mai registrato: 85 secondi alla “mezzanotte”. Nel suo annuncio annuale, che valuta quanto l’umanità sia vicina alla fine, il ‘Bulletin of the Atomic Scientists’ ha citato, quali principali cause, i rischi di una guerra nucleare, i cambiamenti climatici, il potenziale uso improprio delle biotecnologie e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle operazioni militari. Il ‘Doomsday Clock’, ideato nel 1947, è un orologio metaforico che misura la vicinanza dell’umanità all’autodistruzione, indicando la mezzanotte come simbolo della fine del mondo. L’anno scorso, l’orologio era stato portato a 89 secondi dalla mezzanotte. “È una dura verità, ma questa è la nostra realtà. Ora mancano 85 secondi alla mezzanotte. L’umanità non è mai stata così vicina alla mezzanotte”, ha dichiarato Alexandra Bell, CEO del Bulletin of the Atomic Scientists.