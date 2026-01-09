Elon Musk costruirà data center per l’intelligenza artificiale. La sua società xAI è pronta a investire 20 miliardi di dollari per costruire un data center a Southaven, nel Mississippi, come ha annunciato giovedì il governatore Tate Reeves, definendolo il più grande investimento privato nella storia dello Stato.

Il data center, chiamato Macrohardrr, è in fase di costruzione nella contea di DeSoto, vicino a Memphis, nel Tennessee. Sarà il terzo data center dell’azienda nell’area metropolitana di Memphis. Il direttore finanziario di xAI, Anthony Armstrong, ha affermato che il cluster di data center ospiterà il supercomputer più grande al mondo con una potenza di calcolo di 2 Gigawatt.

L’annuncio arriva mentre xAI è sotto esame per i suoi progetti di data center nell’area di Memphis. La Naacp e il Southern environmental law center hanno espresso preoccupazione per l’inquinamento atmosferico generato dalla struttura del supercomputer di xAI situata vicino alle comunità prevalentemente nere di Memphis. Una petizione della Safe and Sound coalition, un gruppo di Southaven che si oppone agli sviluppi di xAI, chiede la chiusura delle attività di xAI nella zona. Una scheda informativa pubblicata dall’ufficio del governatore del Mississippi afferma che la responsabilità ambientale è un impegno fondamentale per xAI.

Durante l’annuncio, Reeves ha ringraziato personalmente Musk. Reeves ha previsto che l’investimento porterà centinaia di posti di lavoro permanenti alla comunità, migliaia di posti di lavoro indiretti in subappalto e gettito fiscale a sostegno dei servizi pubblici.

In base agli incentivi per i data center approvati nel 2024, lo Stato rinuncerà a tutte le imposte sulle vendite, sul reddito delle società e sulle concessioni relative allo sviluppo di xAI. Il risparmio sulle imposte sulle vendite relative alla potenza di calcolo acquistata da xAI potrebbe tradursi in una somma considerevole ma la Mississippi development authority non ha risposto immediatamente alle domande dell’Associated press relative all’ammontare delle entrate fiscali a cui rinuncerà il Mississippi. Anche la contea di DeSoto e la città di Southaven hanno accettato di consentire una sostanziale riduzione delle imposte sulla proprietà. xAI dovrebbe iniziare le operazioni del data center a Southaven il mese prossimo.