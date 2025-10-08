Nobel per la Chimica 2025, il premio a Kitagawa, Robson e Yaghi: l’annuncio

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica 2025, per il loro lavoro nello sviluppo di framework metallo-organici che risale al 1989. Hans Ellegren, segretario generale dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze, ha annunciato mercoledì a Stoccolma il premio per la chimica.

Il comitato Nobel ha affermato che i tre vincitori “hanno creato strutture molecolari con ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altre sostanze chimiche”. “Queste strutture, i framework metallo-organici, possono essere utilizzate per raccogliere l’acqua dall’aria del deserto, catturare l’anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche”, ha affermato il Comitato Nobel in una dichiarazione. Robson, 88 anni, è affiliato all’Università di Melbourne in Australia, Kitagawa, 74 anni, all’Università di Kyoto in Giappone e Yaghi, 60 anni, all’Università della California, Berkeley. La ricerca del trio risale al 1989.