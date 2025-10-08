Nobel per la Chimica 2025: vincono Kitagawa, Robson e Yaghi

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi hanno vinto il premio Nobel per la Chimica 2025 “per lo sviluppo dei framework metallo-organici“. I vincitori, si legge nella motivazione del riconoscimento, “hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare”. “Le strutture da loro create – strutture metallo-organiche – contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori“. Kitagama, Robson e Yaghi “le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, estrarre inquinanti dall’acqua, catturare l’anidride carbonica e immagazzinare idrogeno”. “Le strutture metallo-organiche hanno un potenziale enorme, offrendo opportunità inaspettate per materiali personalizzati con nuove funzioni”, ha dichiarato Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la chimica.

Chi sono i premiati

Susumu Kitagawa è un chimico giapponese nato il 4 luglio 1951. Ha conseguito laurea e dottorato all’Università di Kyoto e attualmente è Professore Distinto e Direttore dell’Institute for Integrated Cell-Material Sciences della stessa università. Kitagawa è celebre per gli studi sulla chimica delle coordinazioni e in particolare sulle proprietà chimiche e fisiche dei framework metallo-organici (MOF). Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui il De Gennes Prize della Royal Society of Chemistry e il Japan Academy Prize.

Richard Robson è un chimico britannico nato nel 1937 a Glusburn, Yorkshire. Si è laureato e ha conseguito il dottorato presso l’Università di Oxford, svolgendo anche ricerche post-dottorato al California Institute of Technology e Stanford. Dal 1966 lavora presso l’Università di Melbourne, dove è Professorial Fellow nella School of Chemistry. Robson è conosciuto per i suoi studi pionieristici sui polimeri di coordinazione e sulle strutture infinite dei framework metallo-organici. Il suo lavoro ha stimolato la nascita di un intero nuovo ramo della chimica dei materiali. Ha pubblicato oltre 200 articoli e ricevuto importanti onorificenze, tra cui la nomina a Fellow della Royal Society (FRS) e della Australian Academy of Science.

Omar M. Yaghi è un chimico giordano-americano nato ad Amman nel 1965. Dopo gli studi universitari negli Stati Uniti, ha conseguito il dottorato all’Università dell’Illinois ed è stato ricercatore post-dottorato ad Harvard. Ha insegnato in istituzioni come Arizona State University, University of Michigan e UCLA. Attualmente è professore all’Università della California, Berkeley e affiliato al Lawrence Berkeley National Laboratory. Yaghi è tra i fondatori del campo dei framework metallo-organici (MOF) e dei covalent organic frameworks (COF), con oltre 300 pubblicazioni e importanti premi internazionali come il Materials Research Society Medal, il Centenary Prize della Royal Society of Chemistry e la King Faisal International Prize in Science.

