Nobel 2025 per la Chimica, Kitagawa: "Commosso e grato ai miei collaboratori"

Susumu Kitagawa, professore giapponese che mercoledì ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica si è detto “veramente toccato” dal riconoscimento. “Sono grato a coloro che hanno lavorato con me: i miei colleghi, studenti, ricercatori all’estero”.

Kitagawa ha ricevuto il Premio insieme a Richard Robson e Omar M. Yaghi per il loro lavoro nello sviluppo di strutture metallo-organiche che risalgono al 1989. Il comitato per il Nobel ha affermato che i tre vincitori “hanno creato costruzioni molecolari con ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altri prodotti chimici”. “Queste costruzioni, strutture metallo-organiche, possono essere utilizzate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, catturare l’anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche”, ha affermato il Comitato per il Nobel in una nota. Kitagawa ha detto di essere “felicissimo“. “Ho sviluppato materiali che hanno nuove funzioni, diverse, ad esempio, dal carbone attivo”, ha aggiunto.