Anthony Fauci dalle stelle alle stalle: il rebus dell’origine di Covid e il peso della politica sulla scienza

Tempi bui per il celebre immunologo statunitense Anthony Fauci. Dopo essere stato uno dei volti della lotta a Sars-Cov-2 – chiamato dallo stesso Donald Trump a far parte della task force dedicata ad affrontare l’emergenza – l’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases nonchè Consigliere medico capo di due presidenti, è tornato nel mirino di Trump, arrivando ad appellarsi al Quinto Emendamento per non rispondere alle domande dei senatori nel corso di un’audizione della commissione guidata dai repubblicani sulla gestione della pandemia da Covid-19.

“Fauci è ancora Fauci: nel bene e nel male durante la pandemia ha cercato di spiegare e contrastare gli eventi. E forse anche lui è caduto sull’origine del virus. Certo, sono tempi duri quelli in cui ogni parola viene pesata e la politica fa pressioni sulla scienza. Insomma, resto convinto che sia un grave errore mischiare politica e scienza”, dice a LaSalute LaPresse Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia del Campus Bio-Medico di Roma, noto ‘cacciatore di varianti’ Covid.

L’origine di Covid-19

A distanza di anni sull’origine del Coronavirus causa di Covid-19 non ci sono certezze. Gli stessi scienziati da tempo sono divisi fra due ipotesi: lo spillover da un animale – il pipistrello – all’uomo, magari complice un ospite intermedio ancora sconosciuto, o l’incidente di laboratorio, con la fuoriuscita di un virus sperimentale ‘modificato’ nel laboratorio di Wuhan per esperimenti scientifici. Le missioni dell’Oms in Cina non hanno fatto luce sulla questione, che poi è una di quelle contestate all’immunologo.

L’audizione e il diario di Fauci

Fauci avrebbe dovuto rispondere alle domande dei senatori, dopo essere stato citato a comparire dal repubblicano Rand Paul del Kentucky. In vista dell’udienza, il senatore aveva reso pubbliche oltre 1.000 pagine del diario personale di Fauci, rivenute in un computer nell’ufficio dello studioso e relative agli anni della pandemia.

Riferendosi ad alcune annotazioni sui primi tentativi di comprendere come fosse emerso il virus, Paul ha scritto su X che ciò che Fauci “ha scritto in privato e ciò che ha detto al Paese sono due storie diverse”. Alcune delle parole del diario e l’incertezza di Fauci nei primissimi giorni della pandemia, erano già state riportate in un libro di memorie del 2024 e in interviste rilasciate all’epoca. Ma le ultime vicende hanno attirato l’attenzione di quanti incolpano proprio Fauci per l’obbligo delle mascherine, la chiusura delle scuole e altre misure che ritengono abbiano violato i loro diritti. E ora lo scienziato ha scelto di restare in silenzio.

Il rebus di Wuhan e la memoria della pandemia

Ora il silenzio di Fauci ha rinfocolato le tensioni con i parlamentari repubblicani sulla gestione della pandemia, con le accuse di aver mentito sulle origini di Covid-19. “Sulla pandemia è fondamentale non perdere la memoria: dobbiamo regolare gli interventi di prevenzione per non ripetere errori già fatti. Ricordando anche che la verità vera sull’origine del virus non la sapremo mai“, dice Massimo Ciccozzi.

“Quindi scene come quelle viste in Usa sono scientificamente inutili. Piuttosto discuterei sugli errori da non fare più, dando più peso alla scienza. Se la sfida è Fauci contro l’Amministrazione, la scienza non centra nulla”. Quanto alla vera origine del patogeno che ha tenuto il mondo in scacco per anni, “tutto è possibile, ma servono le prove scientifiche”, chiosa Massimo Ciccozzi.