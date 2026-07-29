Trump torna ad attaccare Fauci sul Covid: “Sue idee folli”. L’immunologo invoca il 5° emendamento per non rispondere su gestione pandemia

Donald Trump torna a parlare di Covid e ad attaccare l’immunologo Anthony Fauci definendo le sue idee “folli”. “Sotto l’amministrazione Biden sono morte molte più persone di Covid rispetto a quelle morte sotto l’amministrazione Trump – ha spiegato il capo della Casa Bianca su Truth – L’’Operazione Warp Speed’ è stata un successo spettacolare; anzi, secondo molti, una delle iniziative di maggior successo mai intraprese da un presidente americano. Su questo punto ho scavalcato Fauci. Le sue idee erano folli”.

“Inoltre, ho detto fin dall’inizio che il virus proveniva dal laboratorio di Wuhan in Cina. Fauci era fortemente in disaccordo, cercando sempre di proteggere la Cina”, spiega. “Mi sono ritrovato con Fauci, che era lì fin dagli anni ’80, ma con il passare dei giorni mi sono affidato sempre meno a lui. Ha preso troppe decisioni sbagliate, come quella sulle mascherine”, prosegue.

“Fauci è stato in gran parte messo da parte, poi è arrivato Joe Biden, che ha fatto di Fauci un re! Ho chiamato Biden per dirgli che Fauci non era affidabile, che o non ne sapeva nulla o era disonesto. La telefonata è stata ben accolta, ma purtroppo non ha portato a nulla. Biden ha poi concesso a Fauci un enorme potere distruttivo. Il resto è storia”, conclude Trump.

Fauci invoca 5° emendamento per non testimoniare ad audizione su Covid-19

Il dottor Anthony Fauci si appella al Quinto Emendamento e rifiuta di rispondere alle domande dei senatori nel corso di un’audizione della commissione guidata dai repubblicani sulla sua gestione della pandemia di Covid-19. È quanto si legge in una copia del suo discorso ottenuta dall’Associated Press. Fauci avrebbe dovuto rispondere alle domande dei senatori dopo essere stato citato a comparire dal senatore repubblicano Rand Paul del Kentucky. Nel suo discorso, Fauci afferma che Paul ha una “evidente ossessione nel chiedere il mio perseguimento penale”. “L’unica conclusione a cui posso giungere è che l’unico motivo per cui mi sta convocando davanti a questa Commissione è quello di spingermi a dire qualcosa che possa avvalorare le sue ripetute promesse pubbliche secondo cui finirò, secondo le sue parole, ‘dietro le sbarre’”, scrive Fauci. Nel discorso aggiunge che, sebbene gli costi farlo, sta seguendo il consiglio del suo avvocato avvalendosi del Quinto Emendamento.

Questa mossa aggiunge un nuovo elemento di tensione alle già persistenti tensioni tra Fauci e i parlamentari repubblicani riguardo alla sua gestione della pandemia da coronavirus e alle accuse di aver mentito sulle origini del Covid-19. Cosa che egli nega. In vista dell’udienza, Paul aveva reso pubbliche oltre 1.000 pagine del diario personale di Fauci relative agli anni della pandemia. Riferendosi ad alcune annotazioni sui primi tentativi di comprendere come fosse emerso il virus, Paul ha scritto sul social X che ciò che Fauci “ha scritto in privato e ciò che ha detto al Paese sono due storie diverse”.

You can't destroy federal records and call it transparency.



Anthony Fauci's diary shows exactly what he was doing behind closed doors while lecturing the country on “trusting the science.”https://t.co/4652P70eDn — Rand Paul (@RandPaul) July 28, 2026

Alcune delle annotazioni del diario, tra cui l’incertezza di Fauci nei primissimi giorni della pandemia, erano già state riportate in un libro di memorie del 2024 e in interviste rilasciate all’epoca. Ciononostante, hanno attirato l’attenzione di coloro che incolpano Fauci per l’obbligo delle mascherine, la chiusura delle scuole e altre misure che ritengono abbiano violato i loro diritti mentre centinaia di migliaia di persone morivano. In una nota, l’avvocato di Fauci, David Schertler, ha affermato che le accuse di Paul sono “false e vergognose, ed esamineremo tutte le opzioni per assicurarlo alla giustizia”.

Chi è Anthony Fauci

Anthony Fauci un immunologo statunitense noto per i suoi contributi nella ricerca sull’AIDS e altre immunodeficienze. Ritenuto uno dei massimi esperti a livello mondiale nel campo delle malattie infettive e dell’immunologia, ha ricoperto il ruolo di consulente per conto di tutti i presidenti degli Stati Uniti d’America a partire da Ronald Reagan nel 1989.

Nel 2020, durante la pandemia di Covid-19, Fauci è divenuto uno dei volti più importanti nella lotta al virus Sars-Cov-2, tanto da essere stato chiamato dal presidente Donald Trump a far parte della task force dedicata ad affrontare l’emergenza. In tale veste, ha spesso contraddetto o rettificato affermazioni pronunciate dal presidente durante la gestione della crisi sanitaria, tra cui la fiducia da questi manifestata nei confronti dell’efficacia dell‘idrossiclorochina nel combattere la Covid-19. Nel gennaio del 2021 il successore di Trump, Joe Biden, lo ha nominato consigliere medico capo, carica che ha mantenuto fino alla fine del 2022.