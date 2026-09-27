Home > Vaticano > Papa Leone XIV a Lourdes: “Abusi sono una piaga, ci sia massima vigilanza”

Giornata intensa per Papa Leone XIV a Lourdes, terza tappa del viaggio apostolico in Francia. Il Pontefice è arrivato nella cittadina dei Pirenei dopo gli appuntamenti di Parigi e la Messa celebrata sabato in Place de la Concorde alla quale hanno partecipato circa 700mila fedeli.

Il programma ufficiale della giornata prevede diversi momenti nel Santuario di Nostra Signora di Lourdes, a partire dalla riunione con i vescovi della Conferenza episcopale francese e dalla Messa nella Prairie. In seguito sono previsti l’incontro con gli operatori e gli assistiti dell’Accueil Notre-Dame e un appuntamento privato con le religiose di vita contemplativa. La giornata si concluderà alle 21 con la preghiera del Santo Rosario e la processione aux flambeaux, ultimo grande appuntamento della giornata.

Papa Leone XIV, 150mila fedeli alla Messa a Lourdes

Alla celebrazione nella Prairie del Santuario di Lourdes hanno partecipato circa 150mila fedeli, secondo i dati riportati dalla Sala Stampa vaticana. Prima della Messa, Leone XIV ha compiuto un giro tra i pellegrini a bordo dell’auto aperta. La celebrazione è stata seguita dall’Angelus, prima del trasferimento del Papa alla Casa Vescovile per il pranzo in forma privata. Nell’omelia, Leone XIV ha rivolto un saluto particolare ai pellegrini arrivati dalle diverse province e diocesi francesi, invitandoli a portare nelle proprie comunità il conforto dell’esperienza vissuta a Lourdes. “Possa questo pellegrinaggio ravvivare la fiamma della fede nelle vostre case e nelle vostre parrocchie”, ha detto il Papa, esortando i fedeli a condividere il messaggio di Lourdes con i propri cari e con il popolo francese.

Ai vescovi francesi: “Massima vigilanza su abusi contro minori”

“Negli ultimi anni avete affrontato con determinazione il doloroso flagello degli abusi commessi contro minori da membri del clero o in un contesto ecclesiale contro minori. Avete adottato misure coraggiose per rispondere attraverso l’ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono e la riparazione, e attraverso un fermo impegno per una cultura della prevenzione e della protezione contro questi crimini. Vi ringrazio per ciò che avete fatto e so che alcuni momenti sono stati molto difficili per la vostra Conferenza. Dovete continuare lungo la strada che avete intrapreso, mantenendo la massima vigilanza. Allo stesso tempo, il vostro clero deve essere sostenuto e incoraggiato. So che è oggetto della vostra cura paterna”. Lo ha detto Papa Leone XIV, incontrando i vescovi della Conferenza episcopale francese a Lourdes.

L’incontro con le vittime degli abusi del clero

Tra gli appuntamenti più delicati del viaggio di Papa Leone XIV in Francia c’è il confronto con le vittime di abusi sessuali commessi all’interno della Chiesa. La Santa Sede aveva annunciato per il viaggio un incontro con un gruppo ristretto di vittime. Secondo quanto spiegato dalla Conferenza episcopale francese, saranno sette le persone incontrate dal Papa a Lourdes, in un momento pensato per consentire un confronto personale. L’incontro assume particolare rilievo alla luce del percorso compiuto dalla Chiesa francese nell’affrontare il tema degli abusi. La questione è stata al centro anche delle richieste rivolte al Pontefice da gruppi di vittime.

Il viaggio di Leone XIV in Francia

La visita di Leone XIV in Francia è iniziata venerdì 25 settembre e proseguirà fino a lunedì 28 settembre, quando il Papa lascerà Lourdes per raggiungere Metz, ultima tappa prima del rientro a Roma. A Parigi, sabato 26 settembre, Leone XIV ha celebrato la Messa in Place de la Concorde. Secondo la Sala Stampa della Santa Sede, alla celebrazione hanno partecipato circa 700mila fedeli.

Dopo Lourdes, il programma prevede per lunedì gli incontri interreligiosi a Metz, un appuntamento dedicato alle radici dell’Europa e alla pace e, nel pomeriggio, la Messa nella Cattedrale di Santo Stefano. Il rientro a Roma è previsto in serata.