Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino a base RAF usata dagli Usa: indaga l’antiterrorismo

Momenti di tensione nel Gloucestershire, nella Gran Bretagna occidentale, dove la polizia ha evacuato alcune abitazioni nella zona di Whelford, nei pressi della base aerea di RAF Fairford. L’intervento è scattato dopo il fermo di diversi uomini sospettati di reati legati agli esplosivi. Le autorità inglesi hanno istituito un cordone di sicurezza nell’area e hanno richiesto l’intervento degli artificieri dell’esercito britannico.

Arresti per sospette violazioni dell’Explosives Act

Secondo quanto riferito dalla polizia del Gloucestershire, diversi uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso violazioni dell’Explosives Act, la normativa britannica che disciplina la gestione e l’utilizzo degli esplosivi.

Gli investigatori stanno effettuando verifiche su alcuni veicoli presenti nell’area. A occuparsi degli accertamenti sono anche gli esperti artificieri dell’esercito, chiamati a esaminare i mezzi e a verificare l’eventuale presenza di materiali pericolosi.

Evacuate alcune abitazioni a Whelford

Per consentire le operazioni in condizioni di sicurezza, alcune abitazioni nei pressi della base aerea sono state evacuate. La polizia ha spiegato che è stato istituito un cordone di sicurezza intorno all’area interessata, invitando al tempo stesso la popolazione a mantenere la calma. “È stato istituito un cordone di sicurezza, ma vogliamo rassicurare la popolazione: riteniamo che l’incidente sia sotto controllo”, ha dichiarato la polizia.

Indagini antiterrorismo su esplosivi vicino a base Usa

L’indagine sull’incidente legato a esplosivi vicino alla base RAF Fairford a Whelford, nell’Inghilterra occidentale, è condotta dalla polizia antiterrorismo. Lo riporta la Bbc.

Burnham aggiornato su esplosivi vicino a base Usa

Il primo ministro britannico Andy Burnham sta ricevendo aggiornamenti sull’incidente legato a esplosivi vicino alla base RAF Fairford a Whelford, nell’Inghilterra occidentale. Un portavoce del governo ha dichiarato: “Siamo grati ai servizi di emergenza, che sono intervenuti rapidamente per fermare diversi sospettati e adottare misure volte a garantire la sicurezza della comunità. Sarebbe inappropriato rilasciare ulteriori commenti mentre le indagini sono in corso“.

RAF Fairford, la base utilizzata dagli Stati Uniti

La zona interessata dall’intervento si trova nelle vicinanze della RAF Fairford, installazione della Royal Air Force utilizzata anche dalle forze armate statunitensi. La base ha assunto particolare rilievo nel contesto delle operazioni militari americane durante il conflitto con l’Iran, essendo stata utilizzata per attacchi mirati e limitati. Al momento, le autorità britanniche non hanno indicato un collegamento tra gli arresti e le attività della base. Le verifiche sui veicoli e sulle circostanze che hanno portato all’intervento della polizia sono ancora in corso.