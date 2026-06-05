La spesa farmaceutica in Italia cresce ancora, i dati di 11 mesi 2025

In Italia la spesa farmaceutica nel periodo gennaio-novembre 2025 si attesta a 23.131,2 mln di euro (contro i 21.567,7 mln di euro dello stesso periodo del 2024, come ricorda ‘Quotidiano Sanità’: la crescita è dunque di circa il 7%). Il dato evidenzia “uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 15,30% (18.983,4 mln di euro) pari a +4.147,7 mln di euro, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul Fondo sanitario nazionale provvisorio 2025 del 18,64%”. È quanto si legge nell’ultimo monitoraggio Aifa, che promette di alimentare le polemiche sulla ‘spesa farmaceutica fuori controllo’.

La spesa farmaceutica netta convenzionata a carico del Ssn nel periodo esaminato (calcolata, secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 225-227, al netto dello Sconto Det. Aifa 30/12/05, della compartecipazione totale e delle rettifiche regionali), si è attestata a 7.732,2 mln di euro, evidenziando un aumento rispetto all’anno precedente (+289,8 mln dietro).

I consumi, pari a 525,3 milioni di ricette, sono sostanzialmente stabili (-0,5%) rispetto al 2024, mentre l’incidenza del ticket mostra una lieve diminuzione (-0,9%). Per quanto concerne le dosi giornaliere dispensate, queste risultano in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 (+0,2%, pari a 52,8 milioni).

Il valore della spesa farmaceutica convenzionata al netto dei payback vigenti rispetto al tetto del 6,80% è pari a 7.939,1 mln di euro, in aumento rispetto all’anno precedente. Un dato che incide sul Fsn per il 6,40%, generando un avanzo di 498,0 milioni di euro.

Nel monitoraggio è specificato anche l’importo versato dalle aziende farmaceutiche tramite procedure di payback distinto per regione e per tipologia, il cui valore incide sul tetto della spesa farmaceutica convenzionata. Al riguardo, le aziende farmaceutiche nel 2025 hanno versato 230,6 milioni di euro alle Regioni in attuazione dei vari payback.

Quanto alla spesa farmaceutica per i medicinali innovativi (con indicazioni a innovatività piena o condizionata), che accedono al fondo del ministero della Salute, il dato è pari a 623,4 mln di euro per il periodo gennaio – novembre 2025, mentre quella per gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti (antibiotici reserve) è di 82,4 mln di euro.