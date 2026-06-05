Libano, i caschi blu dell’ONU rimuovono le macerie dei villaggi distrutti 

I caschi blu dell’Onu rimuovono le macerie in cui è stato ridotto il villaggio di Dibbine, la prima zona da cui le truppe israeliane si sono ritirate dal Libano. Le operazioni mostrate nel video si sono tenute oggi, venerdì 5 giugno. Israele e Beirut hanno concordato di rinnovare il loro fragile cessate il fuoco, con l’obiettivo di proseguire i colloqui per raggiungere un accordo di pace globale. L’accordo mediato dagli Stati Uniti, annunciato mercoledì 3 in una dichiarazione congiunta da Usa, Israele e Libano, arriva dopo che le forze israeliane hanno compiuto la loro incursione più profonda nel Paese dei Cedri in oltre un quarto di secolo. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato giovedì che l’accordo rappresenta l’“ultima possibilità per raggiungere un cessate il fuoco definitivo e globale”. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha proposto alcune opzioni per contribuire a porre fine al conflitto decennale tra i militanti di Hezbollah, sostenuti dall’Iran, e Israele, quando la missione di pace dell’ONU nel sud del Libano, composta da 8.100 membri, terminerà il 31 dicembre. Tutte le opzioni presentate da António Guterres prevedrebbero il proseguimento del monitoraggio militare delle Nazioni Unite del confine tra i due paesi, il sostegno alle forze libanesi in tutto il Paese e il rafforzamento degli sforzi politici per porre fine ai combattimenti.