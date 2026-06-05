Inter, Aleksandar Stankovic torna a Milano

Aleksandar Stankovic torna all’Inter. Il centrocampista, figlio dell’icona nerazzurra Dejan, rientra a Milano dopo una stagione trascorsa al Bruges. Il club ha fatto sapere di aver “esercitato il diritto di riacquisto“. Il mediano classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.

Carriera e numeri di Aleksandar Stankovic

Stankovic è cresciuto nelle giovanili dell’Inter (seguendo le orme del padre, vincitore dello storico Triplete) per poi andare in prestito in Svizzera, al Lucerna, nella stagione 2024/2025. L’anno successivo l’Inter ha ceduto il suo cartellino al Bruges per 9.50 milioni di euro, mantenendo però il diritto di recompra. Le prestazioni messe in campo in Belgio hanno convinto la dirigenza nerazzurra a scommettere su di lui e a riportarlo a casa con l’obiettivo di rinfoltire il reparto dei centrocampisti. Nella stagione appena trascorsa si è laureato campione del Belgio giocando 55 partite e realizzando nove reti e cinque assist tra campionato, Coppa del Belgio e Champions League.