Coronavirus, morti altri due medici: in Italia contagiati 4824 operatori sanitari

Decessi al San Camillo di Cremona e in una casa di cura di Parma

Altri due medici sono morti per il Coronavirus. Si tratta di Leonardo Marchi, deceduto il 21 marzo, medico infettivologo, direttore sanitario della casa di cura San Camillo di Cremona, e di Manfredo Squeri, medico ospedaliero in pensione che lavorava come responsabile del reparto di medicina alla casa di cura convenzionata 'Piccole Figlie' di Parma. Lo conferma la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo).

Sono in totale 4824 gli operatori sanitari con infezione da coronavirus in Italia come rende noto la Fondazione Gimbe.

