I tempi in un decreto del ministero della Salute, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Si riducono i termini previsti dalla legge per l’oblio oncologico. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il decreto del ministero della Salute che definisce l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori in attuazione di quanto disposto dall’ art. 5, comma 2, della legge n. 193 del 2023.

Per alcune delle patologie “è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell’oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età)”, termine che per alcune neoplasie scatta a un anno dalla fine del trattamento.

