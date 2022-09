Il percorso si sviluppa con nuovi appuntamenti, iniziando dal Lazio e la Campania

Riprendono, dopo la pausa estiva e la firma del nuovo protocollo tra il Capo del DAP Carlo Renoldi e la Presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira, gli incontri del progetto Together per la prevenzione e gli screening nelle case circondariali femminili. Il percorso si sviluppa con nuovi appuntamenti, iniziando dal Lazio e la Campania, e prevede la possibilità di effettuare visite mediche gratuite. Grazie alla disponibilità di medici, tecnici e giornaliste coinvolti dalla Fondazione, vengono fornite informazioni sull’importanza della prevenzione ed effettuati screening per le varie patologie femminili.

Oggi 19 Settembre è previsto un incontro di volontariato sanitario nella struttura di Pozzuoli, diretta dalla Dott.ssa Maria Luisa Palma, con Raffaele Landolfi, internista ematologo professore presso l’Università del Sacro Cuore di Roma, e la giornalista e conduttrice del programma di salute di rai 2 Check-up Luana Ravegnini, che sostiene questo progetto di Atena Donna con particolare entusiasmo e dedizione. Si parlerà del benessere psicofisico e verranno forniti suggerimenti su quali esercizi è possibile fare anche con poco spazio a disposizione per mantenere il proprio fisico in buona salute. Verranno trattate le patologie più frequenti per la popolazione carceraria, individuando i campanelli d’allarme ai quali prestare attenzione, e verranno consigliati screening specifici che Atena potrà organizzare per le detenute nei successivi incontri.

Lo scorso 12 settembre presso la casa Circondariale femminile di Roma – Rebibbia, la Direttrice Alessia Rampazzi, ha accolto il prof. Steven Nisticò, dermatologo specialista, professore associato, che ha fornito alle detenute informazioni fondamentali sull’importanza della prevenzione delle malattie della pelle, spiegando le caratteristiche di questo organo completo che riveste il nostro corpo e di come sia strettamente correlato al cervello, riflettendo spesso i disagi interiori e mentali. Ha sottolineato tra i numerosi temi trattati, l’importanza di tenere sotto controllo i propri nei, insegnando “la regola dell’ABCD” per monitorarli, e ha offerto consulenze sulle diverse problematiche, in base alle numerosissime domande delle donne presenti, che potranno prenotare uno screening gratuito per il prossimo incontro.

Spiega Carla Vittoria Maira, designer e Presidente di Atena Donna: “Il nostro obiettivo è quello di estendere il progetto a tutti gli istituti femminili d’Italia per permettere alle donne ristrette di ricevere informazioni sulla prevenzione ed effettuare screening, affiancando e supportando l’attività del Servizio Sanitario Nazionale. Atena Donna si impegna da anni per garantire il benessere delle donne, con una particolare attenzione a quelle più fragili. A questo fine è stata promotrice dell’istituzione della Giornata Nazionale della Salute della Donna che si celebra ogniá22 aprile dal 2016. Il progetto Atena Donna è stato tra i vincitori del concorso Expò 2015- Progetti per le donne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata