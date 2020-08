Santa Sofia moschea, Salvini: "Si inizia con Istanbul, poi tocca ad Atene e poi l'Italia"

(LaPresse) Matteo Salvini è tornato sulla decisione della Turchia di far tornare moschea la basilica di Santa Sofia. "Uno dei simboli della cristianità del mondo, subito è stata trasformata in moschea. Perché quando cedi mezzo metro ti hanno già detto: 'Abbiamo cominciato con Istanbul poi tocca ad Atene e poi arriviamo in Italia'", ha detto il leader del Carroccio parlando di immigrazione sul palco della festa della Lega Romagna a Cervia.